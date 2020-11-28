روحاني: إسرائيل وراء اغتيال زاده ومقتله خسارة فادحة لإيران

2020/11/28 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، إسرائيل باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

وقال روحاني في بيان، إن إسرائيل متورطة بدم العالم زاده، واصفا مقتله بالخسارة الفادحة.

وأضاف، أن هذا الحادث ناتج عن عجز أعداء للشعب الإيراني أمام الحراك العلمي وقدرات هذا الشعب الكبير وهزائمهم المتكررة في المنطقة والمجالات السياسية الأخرى عالميا، مؤكدا أن اغتياله لن يعرقل مسار إيران في المجالات العلمية بل سيؤدي إلى تشديد عزمها.

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