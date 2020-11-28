2020/11/28 | 11:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم

السبت، إطلاق مشروع الجباية

الالكترونية لصندوق الإسكان.

وذكر البنك في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنه "تزامناً مع التوجه لدعم

برنامج الحكومة الالكترونية نعلن إطلاق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يطلق مشروع الجباية الالكترونية لصندوق الإسكان ويوضح طرق الاستخدام) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يطلق مشروع الجباية الالكترونية لصندوق الإسكان ويوضح طرق الاستخدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).