السليمانية: اطلاق نار على مرقد الشيخ محمد الكسنزاني

2020/11/28 | 11:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن متحدث بإسم التكية الكسنزانية، السبت، حدوث اطلاق نار قرب التكية على

الشارع العام، مؤكدا تعرض مرقد الشيخ محمد الكسنزاني الى اطلاق نار في الاسبوع الماضي.

وذكر عضو مجلس الثقافة في التكية الكسنزانية هزار شيخ محمد في مؤتمر صحفي

تابعه ديجيتال ميديا نا ر تي، ان "ما حدث من اطلاق نار اليلة الجمعة (27

تشرين الثاني 2020) على الشارع العام، لا علاقة له بالتكية الكسنزانية، وقد توجهت

القوات الامنية الى موقع الحادث وقدمت التكية الدعم اللازم من خلال تسليم

كاميرات المراقبة".

واضاف، ان "الاسبوع الماضي شهد اطلاق نار على التكية الكسنزانية، وبدأت

الجهات الامنية تحقيقا في الحادث واعتقلت 3 اشخاص".

واوضح، ان "اطلاق نار الاسبوع الماضي استهدف مرقد الشيخ محمد الكسنزاني،

دون استهداف حماية المرقد".

وطالب المتحدث الجهات الامنية بتوضيح الحادث للرأي العام لآن هناك التباسا

بين الحادثتين، وان اطلاق نار الليلة الماضية لا علاقة له بالتكية

الكسنزانية.





وكان شيخ الطريقة

الكسنزانية محمد عبدالكريم الكسنزاني الحسيني قد توفي في (4 تموز 2020) عن 82 سنة

في الولايات المتحدة ودفن في التكية الكسنزانية بمدينة السليمانية، فيما خلفة ابنه

الاكبر نهرو محمد عبدالركيم الكسنزاني.





ا.ح

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