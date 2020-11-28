نائب يعلق على احداث الناصرية: جهة مخابراتية اخترقت المتظاهرين والأمن باشراف أميركي

2020/11/28 | 11:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اتهم النائب عن كتلة الصادقون محمد البلداوي , السبت , القنصلية الامريكية في الجنوب بالوقوف وراء مايجري من عنف وقتل وحرق لخيم المتظاهرين, مشيرا الى ان جهة مخابراتية تعمل تحت غطاء القنصلية الامريكية في البصرة تمكنت من اختراق المتظاهرين والأجهزة الأمنية.وقال البلداوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” ماحدث ويحدث في مناطق الجنوب وبالأخص في محافظة ذي قار امر مؤلم ” , مبينا ان ” تكرار المطالبات بتغيير هذا المحافظ او ذاك المسؤول هي عملية ممنهجة لاجل استمرار دفع الناس للتظاهر وبالتالي يتم احداث فتنة” .وأضاف البلداوي، أن “كتلة صادقون لديها معلومات اكيدة وموثقة وأبلغت بها الجهات المسؤولة عن دور مخابراتي امريكي في تأجيج الفتنة في مناطق الجنوب , الاانها لم تحرك ساكنا”.وأشار إلى “الدور الكبير للمخابرات الامريكية التي تعمل تحت غطاء القنصلية الامريكية في البصرة حيث تمكنت من اختراق المتظاهرين والأجهزة الأمنية ” .



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