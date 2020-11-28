الارجنتين تحقق في اسباب وفاة مارادونا

2020/11/28 | 12:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت السلطات القضائية في الارجنتين تحقيقا في مزاعم بتأخر سيارات الاسعاف لانقاذ اسطورة كرة القدم دييغو مارادونا استجابة لمكالمة طوارئ.

التحقيق يجريه مكتب المدعي العام في بوينس آيرس بوفاة أيقونة كرة القدم دييغو مارادونا، وذلك بعد مزاعم بأن سيارات الإسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول إلى منزل نجم كرة القدم الأرجنتيني استجابة لمكالمة طوارئ.

وقالت مصادر قضائية في الأرجنتين، (28 تشرين الثاني 2020) إن "المدّعين يحققون في الظروف المحيطة بوفاة دييغو مارادونا وما إذا كان من الممكن أن يكون السبب، إهمال طبي".

وقال أحد أفراد العائلة المقربين "المخالفات كانت موجودة سابقا".

وظهرت نتيجة تشريح جثمان الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندوا مارادونا، بعد وفاته في الـ 1:30 من مساء يوم الأربعاء الماضي.

وكشفت السلطات المحلية، أنها تلقت في التوقيت المذكور، بلاغا بوفاة مارادونا بمقاطعة تيجري بالعاصمة بيونس آيريس.

وأوضح بيان تشريح الجثة، أن مارادونا عاني من قصور حاد على مستوى القلب، حيث كان يعاني من أزمة في عضلة القلب.

وأشار البيان إلى أن معاناة مارادونا من أزمة في القلب، تسبب في أزمة رئوية حادة، وهو ما أدى لضيق تنفس ومن ثم الوفاة.

PUKmedia / وكالات ‌

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