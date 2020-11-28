ترمب مستعد لرد مدمر على أي استفزاز إيراني حسب الواشنطن بوست

2020/11/28 | 12:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، عن ابلاغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستشاريه باستعداده للرد بشكل صارم في حال حدوث أي تصعيد من قبل ايران.

الصحيفة قالت ان ترمب أبلغ مستشاريه بأنه مستعد لإصدار أوامر برد مدمر حسب وصف الصحيفة في حال مقتل أي أميركي في هجمات تتورط فيها ايران.

وأكدت الصحيفة ان ذلك يأتي في ظل مخاوف من ان يتسبب أي عمل استفزازي في زيادة تصعيد التوتر في المنطقة او اندلاع صراع على الأراضي العراقية نتيجة أي عمل غير محسوب العواقب، ووسط حالة من الترقب لردود الفعل الإيرانية على مقتل العالم النووي محسن فخري زادة.

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