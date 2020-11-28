بتسجيله أكثر من نصف مليون حالة.. العراق في المركز 21 للدول الأكثر إصابة بكورونا

2020/11/28 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتراجع العراق مركزا جديدا في الجدول العالمي للدول الاكثر اصابة بوباء كورونا.وقالت جامعة جونز هوبكنز الامريكية في نشرتها الصادرة، اليوم السبت، ان "العراق احتل المركز الحادي والعشرين بالجدول العالمي، بعد ان كان يحتل المركز العشرين فيه".واشارت الى ان "تركيا تقدمت على العراق بعد ان سجلت 548.242 اصبة في حين سجل العراق لحد الان 547.215 اصابة مؤكدة ".واوضحت الجامعة التي تعنى بمتابعة الجائحة في العالم ان "الولايات المتحدة ما زالت على رأس الدول الاكثر تضررا من الوباء، ياتي بعدها كلا من الهند والبرازيل وروسيا وفرنسا، وكلا من هذه الدول سجلت اكثر من مليوني اصابة بكوفيد 19".ووجهت وزارة الصحة والبيئة العراقية، نداء جديداً إلى المواطنين يتعلق بـ”مسحات” الكشف عن الإصابة بالفيروس الوبائي. وذكرت الوزارة في بيان، أنها “تناشد المواطنين بالتعاون مع الفرق الصحية لاجراء المسحات الخاصة بالكشف عن فايروس كورونا للحد من تفشي الفايروس والحفاظ على الامن الصحي للبلد”.وفي وقت سابق كشفت وزارة الصحة عن خطة جديدة لملاحقة فيروس كورونا بعد تراجع اعداد الاصابات بشكل محير.و منذ فترة والعراق يسجل تراجعا في اعداد الاصابات ليلحقها مؤخرا تراجع في حالات الشفاء ايضا، الامر الذي عد محيرًا لعدم وجود اسباب واضحة ومشخصة على ذلك.وبدأ تراجع الاصابات في العراق من معدل تسجيل 4 الاف إلى 5 الاف اصابة يوميًا، إلى تسجيل ألفي اصابة يوميًا كمعدل، وتساويها اعداد حالات الشفاء يوميًا.الاصابات المنخفضة المسجلة في العراق تتزامن مع ارتفاع الاصابات في جميع انحاء العالم وتسجيل ارقام قياسية للاصابات في جوار العراق، الامر الذي زاد الحيرة، الا ان الصحة فسرت تراجع الاصابات بانه يعود إلى تراجع الناس عن مراجعة المؤسسات الصحية، واجراء الفحوصات لهم.

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