ارتفاع أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

2020/11/28 | 12:04 - المصدر: وكالة نينا

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بغدا/ نينا / ارتفعت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسية، والاسواق المحلية اليوم السبت .وسجلت بورصة الكفاح 125.300 دينار مقابل 100 دولار امريكي، في حين سجلت الاسعار ليوم الخميس الماضي 125.100 دينار لكل 100 دولار.اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية فقد ارتفعت ايضا حيث كان: سعر البيع: 126.000 دينار لكل 100 دولار.وسعر الشراء: 125.000 دينار لكل 100 دولار./انتهى8

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