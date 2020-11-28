ندوة حوارية في البصرة تناقش التلوث البيئي و دور المجتمع المدني في معايير الشفافية للصناعات الاستخراجية

2020/11/28 | 12:04 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / ناقش مختصون في الشأن البيئي ومنظمات مجتمع مدني أسباب الوضع البيئي بالمحافظة وتأثيراته على المدينة والحلول التي من شأنها الحد من ظاهرة التلوث البيئي في ندوة حوارية أقامها التحالف العراقي للشفافية في الصناعات الاستخراجية بالتعاون مع دائرة حماية البيئة في المنطقة الجنوبية ومنظمات المجتمع المدني .



عن (المجتمع المدني ودوره في معايير الشفافية للصناعات الاستخراجية ) .وذكر عضو التحالف العراقي للشفافية انمار عبد المنعم الصافي " للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا/ سلطت الندوة الضوء على مواضيع ذات اهمية قصوى عن التلوثات البيئية ومخاطرها على مدينة البصرة " والتي اكد فيها مدير حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية الدكتور وليد الموسوي "في محاضرته على ضرورة الاهتمام بالتلوث البيئي ومعالجته وتحسينه لتكون البصرة مدينة نقية وأبناؤها أصدقاء للبيئة خصوصا وان التأثيرات كثيرة على بيئتها من خلال انبعاث الغازات والأنهار الأسنة ومجاريها وأسباب كثيرة اخرى .



وأضاف فيما تناول الدكتور عدنان بهية رئيس معهد أكد الثقافي وعضو التحالف في محاضرته مواضيع بيئية واقترانها بالصناعات الاستخراجية.ولفت الصافي الى ان الندوة خرجت بتوصيات مهمة من شأنها رفع الوعي البيئي والإجرائي للقضاء على مسببات تلوث البيئة " ومطالبة محافظ البصرة بضرورة تفعيل مجلس حماية وتحسين البيئة التي يرأسها المحافظ لما له من اهمية بالغة " والتأكيد على استقطاب الكفاءات الأكاديمية التخصصية والشخصيات المهنية المدنية المهتمة بهذا الشأن والقيام بلقاءات دورية للوصول الى نتائج وحلول للحد من التلوثات البيئية بالمحافظة ./انتهى

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