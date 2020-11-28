البنك المركزي العراقي يطلق مشروع الجباية الالكرتونية لصندوق الاسكان

2020/11/28 | 12:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن البنك المركزي العراقي، السبت، إطلاق مشروع الجباية الالكترونية لصندوق الاسكان، مشيرا الى ان المشروع سيمكن الصندوق من أتمتة العمليات الاقراضية كافة.وقال البنك: انه تم اطلاق مشروع الجباية الالكترونية لصندوق الاسكان”، مبينا ان “المشروع سيمكن في تعزيز الموارد الحكومية … Readmore

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