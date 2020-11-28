اردوغان: فيروس شديد الخطورة ينتشر في فرنسا اشد فتكاً من كورونا

2020/11/28 | 12:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن “فيروس معاداة الإسلام” كان أكثر انتشارا هذا العام من فيروس كورونا المستجد، حسب تصريحات نقلتها قناة TRT التركية الرسمية.وقال أردوغان: “إلى جانب كورونا، واجهنا هذا العام فيروس معاداة الإسلام الأكثر انتشارا”، … Readmore

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