2020/11/28 | 12:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ حسن الجواهري

من المؤسف جدا أن (مهنة المرابي) وهي

الآفة العالمية التي تقدم القرض بسهولة

عند الشدائد إلى الفقراء والمتوسطين

تعتبره الحكومة غير الإسلامية، خارجا

من دائرة واجباتها.



ولكنا ن

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