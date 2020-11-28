حرب الاغتيالات.. عنوان مؤقت لمرحلة انتقالية

2020/11/28 | 12:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سعود الساعدي

الاغتيالات والعقوبات المالية

والحصارات الدولية والمسيرات القاصفة

والعمليات العسكرية المحدودة والضربات

المحسوبة والميديا الناعمة والتظاهرات

المُوجهة والغزوات السيبرانية

والهجمات الا

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