الصحة تعلن قرب وصول ( ٩ ) اجهزة مفراس حلزوني لتشخيص المصابين بفايروس كورونا

2020/11/28 | 12:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وزارة الصحة اليوم السبت ، عن قرب وصول ( ٩ ) اجهزة مفراس حلزوني لتشخيص المصابين بفايروس كورونا ،

موزعة الى محافظات :بابل عدد ٣ميسان عدد ٢الموصل عدد ٢كركوك عدد ١ذي قار عدد ٢صلاح الدين عدد ١وستسهم هذه الاجهزة بطاقة تشخيصية عالية في الاقضية التي كانت تفتقر لهذه الاجهزة”.

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