هجوم مسلح يستهدف الناشط ‫حسام العابدي‬ في الديوانية

2020/11/28 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، السبت، بان هجوما مسلحا استهدف الناشط ‫حسام العابدي‬ غرب الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز إن "هجوما مسلحا استهدف الناشط ‫حسام العابدي‬ في الديوانية يخلف اضرارا مادية فقط".واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "الاستهداف تم في قضاء الشامية ٣٠كم غربي المحافظة".

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