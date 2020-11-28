2020/11/28 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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افاد مصدر امني، السبت، بان هجوما مسلحا استهدف الناشط حسام العابدي غرب الديوانية.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز إن "هجوما مسلحا استهدف الناشط حسام العابدي في الديوانية يخلف اضرارا مادية فقط".واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "الاستهداف تم في قضاء الشامية ٣٠كم غربي المحافظة".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم مسلح يستهدف الناشط حسام العابدي في الديوانية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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