متظاهرو الناصرية يستعيدون ساحة الحبوبي بعد انسحاب القوات الأمنية منها

2020/11/28 | 12:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد اشتباكات دامية بين المتظاهرين شهدتها الناصرية أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو ثمانين شخصا

عاد المتظاهرون الى ساحة الحبوبي بعد انسحاب قوات الشغب من محيطها، مؤكدين استمرارهم في اعتصاماتهم حتى تحقيق المطالب المشروعة.

وأفاد مراسل التغيير، بأن المتظاهرين عازمين على إعادة نصب خيمهم من جديد بعد أن تم إحراقها بالكامل يوم أمس.

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