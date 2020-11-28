2020/11/28 | 12:35 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي يحذر الحكومة من اربعة ملفات "خطيرة" ويخشى عودة داعش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/28 | 12:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يحذر الحكومة من اربعة ملفات "خطيرة" ويخشى عودة داعش) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يحذر الحكومة من اربعة ملفات "خطيرة" ويخشى عودة داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).