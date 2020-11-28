صحة كردستان: لا زلنا في دائرة الخطر.. واعادة داوم المدارس مرتبط بالوضع الوبائي

2020/11/28 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

دعا وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان برزنجي المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفايروس كورنا.

وقال برزنجي خلال مؤتمر صحفي على المواطنين الاستمرار في الالتزام بالتعليمات الصحية لدعم المؤسسات الصحية وتقليل الزخم عليها.

واضاف: ان مخاطر فايروس كورونا ماتزال مستمرة ولم تنته، وبدعم من المواطنين والفرق الصحية الاوضاع الصحية تسير نحو الافضل واعداد الاصابات تسير نحو الانخفاض.

وتابع: يجب علينا الاستمرار في الاجراءات الوقائية وتقليل التجمعات ونحتاج الى التعاون معاً واتباع التعليمات الصحية لحين ظهور لقاحات تنهي وجود فايروس كورونا بشكل نهائي

حول بدء الدراسة في اقليم كوردستان، قال وزير الصحة: نحن مستمرون في تنفيذ قرارنا السابق بوقف الدراسة لحين يوم 1/12/2020، وسنقوم بتقييم الاوضاع الصحية في اجتماعنا المقبل سنقرر مصير العملية التربوية.

واوضح: صحيح ان الاعداد تسير نحو الانخفاض لكن هذا لايدل على انتهاء مخاطر فايروس كورنا وخلو المجتمع منه، نحن في وزارة الصحة لانؤيد تقليل الاجراءات الوقائية، حماية المواطنين والحفاظ على الاعداد القليلة للاصابات هي مهمة الجميع.

واشار الى ان اللجنة العليا لمواجهة فايورس كورونا في اقليم كوردستان ستتخذ اي قرار يصب في مصلحة المواطنين وحمايتهم من الاصابة بفايروس كورونا.

يتبع..

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