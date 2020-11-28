2020/11/28 | 12:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا/ أوضح المدرب المساعد لفريق الطلبة فريد مجيد أن التعادل أمام زاخو بهدف لكلا الفريقين في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز يعد عادلا في ضوء اداء الفريقين.وقال مجيد للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ أن الطلبة لم يظهر بالمستوى المطلوب واستغرب برود الاداء رغم أن الفريق قادم من انتصار في الجولة الماضية والمفروض أن معنويات الفريق أفضل لاسيما وأن المباراة تعد في ملعبنا والنقاط كانت تنقلنا لمركز متقدم.وبين أن فريق زاخو فريق محترم ويضم مجموعة طيبة من اللاعبين لكن نحن ركزنا على فريقنا وحاولنا تصحيح المسار خصوصا في الشوط الثاني تمكنا من احداث تطور على مستوى الأداء وعدنا بالنتيجة لكن المستوى العام للفريق عليه علامات استفهام.وأشار إلى أن الجهاز الفني سيعيد ترتيب أوراقه قبل الجولة المقبلة أمام فريق القاسم، خصوصا وأن المباراة ستكون في ملعبنا لكننا مطالبون بالتعويض وخطف النقاط الثلاث رغم أن فريق القاسم من الأندية الشبابية التي تلعب كرة جماعية، لكن النقاط الثلاث ستكون هدفنا من المباراة.يشار إلى أن الطلبة جمع ثماني نقاط من الجولات الخمس التي خاضها الفريق./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب الطلبة: لم نكن مقنعين أمام زاخو) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب الطلبة: لم نكن مقنعين أمام زاخو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).