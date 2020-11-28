2020/11/28 | 12:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ القت وكالة الاستخبارات القبض على أرهابيين أثنين من الداعمين لداعش لوجستيا" في كركوك .وذكر بيان للاستخبارات تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان مفارز وكالة الاستخبارات في الشرطة الاتحادية القت القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لأنتمائهما لعصابات داعش الارهابية بعد نصب كمين محكم لهما في قرية السهيل ضمن قضاء داقوق بمحافظة كركوك ".واوضح البيان انه من خلال التحقيقات الاولية معهما اعترفا بتقديم الدعم اللوجستي والمواد الغذائية وأجهزة الإتصال الى احدى المفارز الإرهابية في وادي الشاي، حيث اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية./انتهى9

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