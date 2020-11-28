هدوء حذر في الناصرية.. متظاهرون يعودون لنصب الخيم

2020/11/28 | 12:35 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الغليان الذي شهدته مدينة الناصرية العراقية، أمس الجمعة، إثر صدامات وقعت بين أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وبعض المعتصمين أدت إلى سقوط 4 قتلى وأكثر من 50 مصاباً، وكذلك إحراق عدد من الخيم، أفاد مراسل "العربية/الحدث"، السبت، بعودة المتظاهرين إلى ساحة الحبوبي بعد استباب الوضع الأمني.

كما أشارت المعلومات إلى أن المعتصمين تدفقوا إلى الساحة وأعادوا نصب الخيم مجدداً بدلاً مما تلف وحرق أمس.كذلك انتشرت هاشتاغات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى ما حدث، تحت عنوان: "#الناصرية_تنزف"، و #الناصرية_تقمع"، و#الناصرية_تواجه_العصابات.يشار إلى أن الحكاية بدأت بعدما تجمهر أنصار الصدر، الجمعة، في الساحة ومناطق أخرى من البلاد دعماً لقرار زعيمهم الذي أعلن عنه قبل أيام، بنيته الإتيان برئيس وزراء محسوب على تياره عبر الانتخابات النيابية المقبلة.ووقعت صدامات بين المحتجين وأنصار الصدر أوقعت قتلى وجرحى، ما اضطر وزارة الداخلية العراقية إلى التدخل وإقالة محافظ ذي قار وتعيين آخر بدلاً منه.

الان عودة أهل الناصرية لمساندة أبنائهم وبناء الخيم ❤️🌹مشهد يقشعر له البدن ولله ❤️❤️❤️🌹 pic.twitter.com/bjm5HjKXUd— علي عادل 🇮🇶 (@AliAdel440) November 28, 2020

آلاف في بغداد رغم كورونافي السياق أيضاً، تجمّع الآلاف من أنصار رجل الدين الشيعي في استعراض للقوة السياسية في بغداد العاصمة، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في حزيران/يونيو المقبل.ورغم تفشي فيروس كوفيد-19، تجمّع الآلاف كتفا لكتف لأداء صلاة الجمعة في ساحة التحرير ببغداد والشوارع المحيطة بها.

من تظاهرات أنصار الصدر في بغداد (فرانس برس)

أتى ذلك، بعد أن دعا التيار الصدري إلى تظاهرات للمطالبة بمحاربة الفساد المستشري في الدولة، لكن دعوته هذه أتت في سياق التحضيرات لانتخابات العام المقبل.الكاظمي يستجيبوكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الصيف حدد موعدا للانتخابات في حزيران/يونيو 2021، أي نحو عام قبل موعدها الأصلي استجابة لمطلب أساسي رفعته حركة الاحتجاج الشبابية في معظمها التي انطلقت في العراق خلال تشرين الأول/أكتوبر 2019.

رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

وستجري الانتخابات وفق قانون جديد بدلا من التصويت على اللوائح، بالتصويت على الأفراد وقلّص نطاق الدوائر الانتخابية.لكن يتوقع أغلب المراقبين تأجيل موعد الاقتراع بضعة أشهر على الأقل، ويرجح خبراء أن يستفيد الصدر ومرشحوه من قانون الانتخابات الجديد.

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