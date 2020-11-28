2020/11/28 | 12:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخرجت القوات الأمريكية رتلاً من قواعدها بريف الحسكة إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد ....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رتل أمريكي من 25 آلية يغادر سوريا باتجاه هذه الدولة العربية ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رتل أمريكي من 25 آلية يغادر سوريا باتجاه هذه الدولة العربية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).