بعد ساعات قليلة.. بغداد ومناطق أخرى على موعد مع “عاصفة مطرية” تتواصل ليومين

2020/11/28 | 12:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تشير خرائط الطقس إلى غزارة مطرية ستضرب مناطق مختلفة من البلاد ولاسيما المنطقى الوسطى حيث ستشهد العاصمة بغداد من بعد ظهر اليوم وحتى فجر الغد استمرار الغزارة المطرية.

وقال المتنبئ الجوي علي الكربلائي في تدويمة تابعتها “يس عراق”، إنه “وفي اخر تحديث وقبل بدء الحالة ب 3 ساعات النموذج الاوروبي يتوقع ويعيد غزارة الامطار لكربلاء وبابل والشرق الانبار واغلب مناطق صلاح الدين عدا شمال غرب صلاح اليدن وديالى وبغداد والكوت “.

واشار إلى “امطار غزيرة ومتوسطة لمدن الجنوب وغزيرة جدا في البصرة والعمارة وبادية السماوة، وكذلك امطار متوسطة وغزيرة في السليمانية وجنوب ووسط كركوك”.

وحذر الكربلائي من “غرق الطرقات والفيضانات المحلية جراء غزارة الامطار”، مبينا ان “ذروة الحالة من بعد الظهر ولغاية فجر الغد في الوسط والشمال الشرقي، ومن ليلة اليوم ولغاية صباح الغد في الجنوب”.

واكد ان “الامطار اغلبها رعدية والحالوب واردة وربما يكون كثيف ببعض المدن الجنوبية الشرقية “.

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