2020/11/28 | 12:44 - المصدر: عين العراق

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السبت 28 نوفمبر 2020 | 12:26 مساءً | عدد القراءات : 28

وزارة التربية: قرار بدء العام الدراسي صدر من خلية الأزمة

أكدت وزارة التربية، اليوم السبت، أن قرار بدء العام الدراسي الجديد صدر من خلية الأزمة واللجنة العليا للصحة والسلامة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق للوكالة الرسمية: إن "رؤية وزارة التربية لبدء العام الدراسي تضمن على أن يكون بدء الدوام في المدارس يوم 21 من الشهر الجاري ،وبواقع يومين في الأسبوع لكل مرحلة ،إلّا أن خلية الأزمة حددت موعد بدء العام الدراسي يوم 29 من هذا الشهر ،وبواقع يوم واحد أسبوعياً لكل مرحلة".

وأضاف فاروق أن "وظيفة وزارة التربية هي وضع الآليات لبدء العام الدراسي في المدارس الحكومية والأهلية"، مشيراً إلى أن "برنامج الدوام في المدارس الذي وضعته الوزارة يرتبط بطبيعة الدوام في كل مدرسة ،سواء في المدارس ذات الدوام الأحادي أو المدارس ذات الدوام المزدوج ،وكذلك المدارس ذات الدوام الثلاثي ،وتكييف المناهج مع الوضع الحالي مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة".

وأوضح أن "من يعترض على موعد الدوام أو يطالب بالتريث فعليه أن يوجه ذلك إلى خلية الأزمة ،وليس وزارة التربية ،لأنها غير معنية بتحديد الموعد ،وإنما بوضع الآليات لبدء العام الدراسي".

وكانت وزارة التربية قد حددت يوم 29 من شهر تشرين الثاني موعداً لبدء العام الدراسي في المدارس ،فيما وضعت آليات لتنظيم الدوام في المدارس.

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