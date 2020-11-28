العمليات المشتركة: ضبط عشرات الشاحنات المحملة بمواد ’ممنوعة’

2020/11/28 | 12:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت، ضبط 95 شاحنة محملة بمواد ممنوعة في ديالى.



وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (28 تشرين الثاني 2020) إن "قيادةعمليات ديالى تمكنت من إلقاء القبض على أكثر من 95 شاحنة محملة بمواد ممنوع دخولها الى العراق وتضر بالاقتصاد العراقي وبالمنتوج العراقي".

وأشار الخفاجي إلى أن "هذه العملية مهمة جدا للحفاظ والمحافظة على الاقتصاد العراقي وحماية المنتج".

وأكد على ان "قيادة عمليات ديالى ستستمر في مطاردة كل من يضر بالاقتصاد وحماية المنتج وتنفيذ تعليمات القائد العام للقوات المسلحة".

وأوضح أنه "يوميا تصادر اكثر من 24 شاحنة بكل مكوناتها وإمكانياتها".

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