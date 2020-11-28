ضبط اكثر من 95 شاحنة محملة بمواد ممنوعة في ديالى

2020/11/28 | 12:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، ضبط 95 شاحنة محملة بمواد ممنوعة في ديالى.

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