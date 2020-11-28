وزير صحة كردستان: مخاطر فيروس كورونا ماتزال مستمرة 

2020/11/28 | 12:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

دعا وزير الصحة في حكومة اقليم كردستان سامان برزنجي، السبت، المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا، مشيرا إلى أن مخاطر الفيروس ماتزال مستمرة.وقال برزنجي خلال مؤتمر صحفي تابعته /المعلومة/، إن “على المواطنين الاستمرار في الالتزام بالتعليمات الصحية لدعم المؤسسات الصحية وتقليل الزخم عليها”، مبينا ان “مخاطر فايروس كورونا ماتزال مستمرة ولم تنته، وبدعم من المواطنين والفرق الصحية الاوضاع الصحية تسير نحو الافضل واعداد الاصابات تسير نحو الانخفاض”.وأضاف، أنه “يجب علينا الاستمرار في الاجراءات الوقائية وتقليل التجمعات ونحتاج الى التعاون معاً واتباع التعليمات الصحية لحين ظهور لقاحات تنهي وجود فايروس كورونا بشكل نهائي”.وحول بدء الدراسة في اقليم كردستان، قال وزير الصحة: “نحن مستمرون في تنفيذ قرارنا السابق بوقف الدراسة لحين يوم 1/12/2020، وسنقوم بتقييم الاوضاع الصحية في اجتماعنا المقبل سنقرر مصير العملية التربوية”.وأوضح ان “الاعداد تسير نحو الانخفاض لكن هذا لايدل على انتهاء مخاطر فايروس كورنا وخلو المجتمع منه، نحن في وزارة الصحة لانؤيد تقليل الاجراءات الوقائية، حماية المواطنين والحفاظ على الاعداد القليلة للاصابات هي مهمة الجميع”، لافتا إلى ان “اللجنة العليا لمواجهة فايورس كورونا في اقليم كردستان ستتخذ اي قرار يصب في مصلحة المواطنين وحمايتهم من الاصابة بفايروس كورونا”.



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