ريال مدريد يبحث عن استعادة التوازن في لقاء آلافيس

المعلومة/بغداد..يستضيف ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس، اليوم السبت، على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، ضمن مواجهات الجولة 11 من الدوري الإسباني.
ويحتل الريال المركز الرابع في جدول ترتيب “الليغا” برصيد 17 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة، في حين يتواجد ألافيس في المركز 15 برصيد 10 نقاط، في حين يحتل ريال سوسييداد الصدارة برصيد 23 نقطة.
ويسعى “الملكي” بقيادة مديره الفني،، الفرنسي زين الدين زيدان، إلى استعادة الانتصارات في “الليغا”، بعد أن تعرض للخسارة أمام فالنسيا 1-4، وتعادل أمام فياريال 1-1، في آخر مواجهتين، ليتراجع للمركز الرابع في جدول الترتيب.
ويدخل الريال اللقاء بمعنويات عالية، عقب الفوز على إنتر ميلان الإيطالي 2-0، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليقترب من التأهل لدور الـ16.
أما ديبورتيفو ألافيس فيسعى لتحقيق الانتصار هو الآخر، بعد أن تعادل فى اللقاءات الثلاث الماضية.
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