ريال مدريد يبحث عن استعادة التوازن في لقاء آلافيس

2020/11/28 | 13:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..يستضيف ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس، اليوم السبت، على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، ضمن مواجهات الجولة 11 من الدوري الإسباني.

ويحتل الريال المركز الرابع في جدول ترتيب “الليغا” برصيد 17 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة، في حين يتواجد ألافيس في المركز 15 برصيد 10 نقاط، في حين يحتل ريال سوسييداد الصدارة برصيد 23 نقطة.

ويسعى “الملكي” بقيادة مديره الفني،، الفرنسي زين الدين زيدان، إلى استعادة الانتصارات في “الليغا”، بعد أن تعرض للخسارة أمام فالنسيا 1-4، وتعادل أمام فياريال 1-1، في آخر مواجهتين، ليتراجع للمركز الرابع في جدول الترتيب.

ويدخل الريال اللقاء بمعنويات عالية، عقب الفوز على إنتر ميلان الإيطالي 2-0، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليقترب من التأهل لدور الـ16.

أما ديبورتيفو ألافيس فيسعى لتحقيق الانتصار هو الآخر، بعد أن تعادل فى اللقاءات الثلاث الماضية.



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