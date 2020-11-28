تظاهرات في فرنسا احتجاجا على عنف الشرطة وقانون الأمن الشامل

2020/11/28 | 13:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري عشرات التجمعات اليوم السبت في فرنسا تنديدا بقانون قيد الإعداد يعتبر منظمو التحركات أنه ينتهك الحريات في بلد تهزه منذ الخميس الماضي قضية جديدة تتعلق بعنف الشرطة.

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