السيد الخامنئي يرد على اغتيال العالم النووي الايراني فخري زاده

2020/11/28 | 13:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} طالب المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي، السبت، بالتحقيق في واقعة اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده.

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