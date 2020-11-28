المنافذ تحبط محاولة تهريب عجلات دون الموديل في ميناء أم قصر

2020/11/28 | 13:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، احباط محاولة تهريب عجلات دون الموديل في ميناء أم قصر.

وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) انه "بناءً على المعلومات الواردة إلى هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة من جهاز المخابرات الوطني العراقي والتي تفيد بوجود حاوية داخل الحرم الجمركي تحتوي بداخلها عجلات صالون دون الموديل "عدد اثنين" ودراجة نارية ( شاطئية ) نوع هونداي ذات الاربع عجلات ومواد احتياطية للعجلات ، معدة للتهريب تم تشكيل لجنة من مديرية جمرك محطة بوابة البصرة وضابط جهاز المخابرات وشرطة الجمارك وضابط البحث والتحري في الهيأة".

واضاف البيان انه" تم الكشف على الحاوية وتاكدت صحة المعلومات الواردة وضبطها واحالتها الى مركز شرطة الجمارك لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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