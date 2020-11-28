مع انطلاق العام الجديد.. تتوعد المدارس المخالفة للتعليمات

2020/11/28 | 13:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعدت وزارة التربية، السبت، المدارس التي تلزم طلبتها بالدوام أكثر من يوم في الاسبوع، فيما طالبت الاهالي بالتبليغ عن هذه المدارس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق إن “وزارة التربية اعلنت ان بداية العام الدراسي سيكون غدا، وبحسب القرارات التي صدرت يكون الدوام يوما واحدا في الاسبوع لكل صف”، مبينا ان “القرار ينطبق على المدارس الاهلية والحكومية”.

ودعا فاروق “كل المؤسسات الى الالتزام بشروط وضوابط خلية الازمة”، متوعدا بـ”محاسبة كل من يتجاوز عدد هذه الايام”.

وتابع ان “اولياء الامور من حقهم التوجه لتقديم شكواهم عن المدرسة التي تطلب من الطالب الدوام المدرسي لا كثر من يوم”، مطالبا “المجتمع واولياء الامور بالتعاون مع قرارات خلية الازمة التي جاءت لسلامة المواطن”.

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