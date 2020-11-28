إعلان خلو محافظة ديالى من مخيمات النازحين

2020/11/28 | 13:28 - المصدر: NRT عربية

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مخيم للنازحين

فوتو: أرشيف

منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، ايفان فائق جابرو، السبت، خلو محافظة ديالى من مخيمات النزوح بعد اغلاق مخيم الوند الكرفاني في قضاء خانقين.

وقالت جابرو، في بيان، اليوم، 28 تشرين الثاني 2020، إن "آخر (93) اسرة نازحة بواقع (586) شخصا عادت الى مناطق سكناهم الاصلية في اقضية ونواحي محافظة ديالى، وذلك ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين".

وأضاف البيان، أن "المخيم كانت تقطنه (1,900) اسرة نازحة بواقع (11,400) فردا"، مبينا أن "الجهود المبذولة من قبل كوادر الوزارة ومحافظة ديالى وقيادة العمليات فيها الى جانب مساهمتهم في انجاح خطة طوارئ الوزارة الرامية الى اعادة العوائل النازحة الى مناطقها".

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنه "بعد اتمام التدقيق الامني لهذه الاسر و بالتعاون مع القوات الامنية تم ايصالها الى مناطق سكناها الاصلية".

ر.إ

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