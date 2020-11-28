ذئاب تفترس 38 رأس غنم في سوران

2020/11/28 | 13:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادى هجوم للذئاب ليلة الجمعة ، في قضاء سوران، على قطيع من الاغنام الى نفوق 38 رأس غنم.

وهاجمت الذئب القطيع في جبل " مامروت" في قضاء سوران، ما ادى الى نفوق 38 رأس غنم وجرح 28 من القطيع باصابات بليغة.

PUKmedia ترجمة‌

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