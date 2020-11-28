تعليق كردي على أحداث الناصرية وتحذير من ’’الفتنة’’

2020/11/28 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، السبت (28 تشرين الثاني 2020)، من تصاعد وتيرة الفتنة بعد أحداث مدينة الناصرية، التي رافقت تظاهرات يوم أمس في ساحة الحبوبي.

وقال آلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن"الجميع في النهاية هم أبناء بلد واحد ومدينة واحدة وعلى الحكماء التدخل لآن الدم الذي يراق هو دم عراقي غالٍ ولشباب يتطلعون لحياة أفضل".

وأضاف: "نقدر حماس الشباب في المطالبة بحقوقهم وعلى الحكومة ان تتحلى بالجدية بشكل أكبر وتتدخل لحل الإشكاليات الحاصلة، ونخشى من وقوع فتنة تلقي بظلالها على الجميع ولن ينجو منها أحد".

وأشار آلي إلى أن "الاتحاد الوطني والكرد بشكل عام دائما مع التهدئة وضد التصعيد واللجوء للسلاح ونطالب الحكماء من أهل المدينة بالتدخل، لمنع وقوع اقتتال داخلي".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر طبي في الناصرية، بارتفاع حصيلة الأحداث التي شهدتها ساحة الحبوبي في الناصرية يوم أمس.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحصيلة النهائية لأحداث يوم أمس في مدينة الناصرية ارتفعت إلى 4 شهداء و90 جريحاً"، مبيناً أنه " من بين الجرحى 75 حالة طعن و15 حالة إصابة بطلق ناري".

وفي وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، أصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، بياناً بشأن احداث محافظة ذي قار.

وقال رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اصدر قراراً باقالة قائد الشرطة في محافظة ذي قار وتشكيل لجنة للتحقيق في احداث اليوم التي جرت في المحافظة ، واعلان حظر التجوال فيها، والغاء اجازات حمل السلاح، لمنع المزيد من التداعيات التي تضر السلم الاهلي في العراق".

واضاف أن "الكاظمي أكد أن توتير الاوضاع في العراق ليس في مصلحة البلد وان لا بديل عن القانون والنظام والعدل ومن ضمن ذلك العدل تجاه الدماء التي اريقت في احداث اليوم".

وتابع أن "الحكومة العراقية التزمت بتعهداتها وحددت موعداً للانتخابات ليكون صندوق الاقتراع هو الفيصل الوحيد لتحديد المواقف"، لافتاً الى أن "بديل هذا الصندوق هو الفوضى التي لا يقبلها دين ولا مبدأ ولا منطلق وطني".

ودعا الكاظمي، بحسب البيان، "المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الحكومية لصون الدم العراقي وقطع الطريق على من يريد بهذا البلد واهله الشر".

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