2020/11/28 | 13:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. غيث السماء في رحاب مرقد الامام علي (ع)) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. غيث السماء في رحاب مرقد الامام علي (ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).