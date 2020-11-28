2020/11/28 | 13:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / طالب المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي، السبت، بالتحقيق في واقعة اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده.وقال في رسالة تعزية باغتيال فخري زاده "يجب أن يكون هناك موضوعان مهمان على جدول أعمال كل المعنيين في البلاد بجدية، أولاً، التحقيق في هذه الجريمة وإنزال العقاب النهائي لمرتكبيها وقادتها".وأضاف "وثانيا متابعة الجهود العلمية والتقنية للشهيد في جميع القطاعات التي انخرط فيها".وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت عن اغتيال العالم النووي الإيراني المتخصص في مجال الصواريخ النووية، محسن فخري زاده، الذي يعمل رئيسا لهيئة البحث والإبداع في وزارة الدفاع الإيرانية.و​قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، أمس الجمعة ، إن هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيل في اغتيال العالم الإيراني.يذكر أن العالم فخري زاده من أبرز العلماء النوويين الإيرانيين الذين تسعى الاستخبارات الإسرائيلية لاغتیاله، وقد أعلن قبل عامين نتنياهو عن اسمه في أحد المؤتمرات الصحفية./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي يطالب بالتحقيق في واقعة اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خامنئي يطالب بالتحقيق في واقعة اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).