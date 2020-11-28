دول غربية واقليمية تحاول جر العراق الى التطبيع

2020/11/28 | 13:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الكاتب والباحث السياسي العراقي الدكتور كريم بدر انه يعتقد ان السيد مقتدى الصدر من أنزه السياسيين العراقيين بالرغم من وجود شخصيات غير نزيهة في الت...

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