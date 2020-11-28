الصدر يعمل على ان تكون لديه مكانه في الحكومة المقبلة

2020/11/28 | 13:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المحلل السياسي راسم المرواني انه يعتقد بان رسالة السيد مقتدى الصدر الذي قال فيها بانه غير طامع في السلطة واضحة....

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