تلفزيون الناصرية: استقرار عدد وفيات كورونا عند حالة واحدة يوميا خلال  الأيام الثلاثة الماضية   


تلفزيون الناصرية: استقرار عدد وفيات كورونا عند حالة واحدة يوميا خلال  الأيام الثلاثة الماضية   
2020/11/28 | 13:37 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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