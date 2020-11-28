“الصدارة” تغري ليفربول في مواجهة برايتون

2020/11/28 | 13:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..يحل فريق ليفربول الإنجليزي، ضيفاً ثقيلاً على نظيره برايتون، اليوم السبت، على ملعب “فالمر”، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

يدخل “الريدز” اللقاء وهو يتواجد في المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، متساوياً مع المتصدر توتنهام، بينما برايتون يحتل المركز 16 برصيد 9 نقاط.

ويسعى ليفربول لاستعادة نغمة الانتصارات من جديدة، بعد أن تلقى خيبه أمل قبل موقعة برايتون على الصعيد الأوروبي، حيث خسر أمام أتالانتا بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2-0.

وبالرغم من تعافي النجم المصري محمد صلاح من فيروس كورونا، وعودته إلى الفريق مرة أخرى، إلا أنه لا يزال يعاني الليفر كثيراً، بسبب الإصابات التي ضربت الفريق خاصة في الدفاع.

أما برايتون الذي يدرك صعوبة الخصم، سيكون أمامه تحدي جديد من أجل التقدم أكثر على جدول الترتيب، وعدم الرجوع إلى الخلف، ويقاتل من الخروج من المركز الـ16 بجدول “البريميرليغ”.



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