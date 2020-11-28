كيف تقرأ التظاهرة الصدرية في بغداد؟

2020/11/28 | 13:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى مراقبون للشأن العراقي ان التظاهرة الصدرية التي خرجت يوم أمس في العاصمة العراقية بغداد تحمل دلالات عدة وان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يح...

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