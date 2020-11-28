من مذكرات امرأة متحرّرة -3- - نادية خلوف

2020/11/28 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف أنظر ألى الأسهم التي ترشد إلى الطريق.



من هنا قرية الخربانة.



يبدو أنّه طريق قريتي " الخربانة" إنها اسم على مسمى .



أهل قريتي لهم صفحة على الفيس بوك اسمها: " الخربانة مدينة الجمال و العطاء" يكتب على الصفحة أبناء القرية، يصفونها بالمدينة، في أحد الصفحات كتب أحدهم واسمه أبو غضب: "للخربانة فضل على الدنيا.



ابتسم أنت في الخربانة." لا يهم إن كان اسمي فرح، أو كانت قريتي هي الخربانة .



لمن سوف أترك القرار ......





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