2020/11/28 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت حينما انطلقتِ الأضواءُ من كلِّ صوبٍ حتى أغرقتِ الثريّاتُ صفحةَ البحر الأحمر وشوارعَ شرم الشيخ وأعناقَ النخيل وتيجانَ الأعمدة وصدورَ البنايات وشلالاتِ المياه المتدفقة من النافورة الراقصة، قلتُ لمن حولي: “هذه الأضواءُ...



نبوءةُ مصر!” فمصرُ مرهونةٌ للنور والضوء والحياة، وإن انطفأ العالمُ.



“إحنا بلدنا للنهار، بتحبّ موّال النهار، لما يعدّي في الدروب، ويغني قدّام كلّ دار.” تلك هي الرسالة التي نؤمنُ بها ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أضواء -سوهو- … نبوءةُ مصرَ للنور - فاطمة ناعوت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أضواء -سوهو- … نبوءةُ مصرَ للنور - فاطمة ناعوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).