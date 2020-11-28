الاستخبارات: القبض على إرهابيين في كركوك

2020/11/28 | 13:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على إرهابيين اثنين في محافظة كركوك.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الارهابية بعد …

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