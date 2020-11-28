التربية تحدد موعد انطلاق الدراسة لمحو الامية في عموم العراق

2020/11/28 | 13:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في وزارة التربية، إنطلاق الدراسة للدفعة “التاسعة” لمحو الامية في عموم المحافظات يوم الجمعة المقبل.وذكر الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “انطلاق العام الدراسي للدفعة التاسعة لمحو الامية اعتباراً من يوم الجمعة 4 من شهر كانون الأول المقبل في عموم …

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