البنك المركزي يطلق مشروع الجباية الالكترونية لصندوق الإسكان

2020/11/28 | 13:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، إطلاق مشروع الجباية الالكترونية لصندوق الإسكان، مشيرا الى التسريع في انجاز المعاملات واستخدام منصات الدفع بدلاً من الحضور.وذكر البنك في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تزامناً مع التوجه لدعم برنامج الحكومة الالكترونية نعلن إطلاق مشروع الجباية الالكترونية الذي ممكن ان يساهم في تعزيز …

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