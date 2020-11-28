القوات الأردنية تحبط محاولتي تسلل

2020/11/28 | 13:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الأردن إحباط محاولتي تسلل من وإلى أراضيه.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت محاولتي تسلل من وإلى الأراضي الأردنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات الأمنية المختصة.

وكانت “المنطقة العسكرية الشرقية” أعلنت يومي الخميس والجمعة إحباط محاولات تسلل وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية مما أدى إلى قتل وإصابة عدد منهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود وتراجع باقي المتسللين باتجاه الأراضي السورية.

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