2020/11/28 | 13:46 - المصدر: عين العراق

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السبت 28 نوفمبر 2020 | 01:16 مساءً | عدد القراءات : 39

بدون وفيات..



محافظة عراقية تسجل حصيلة مرتفعة بحالات الشفاء من كورونا

سجلت محافظة ديالى شرقي العراق، السبت، حصيلة مرتفعة لحالات الشفاء من فيروس كورونا مقارنة بحالات الاصابة.

ولم تسجل المحافظة حالات وفاة بالفيروس بحسب الموقف الوبائي:

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