التربية تنفض يدها قبل يوم من بدء العام الدراسي: وجهوا اعتراضكم إلى خلية الأزمة!

2020/11/28 | 13:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أكدت وزارة التربية، السبت، أن خلية الأزمة هي من قررت موعد العام الدراسي الجديد، والذي ينطلق غداً الأحد.



وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق لوكالة الأنباء الرسمية تابعه "ناس"، (28 تشرين الثاني 2020) إن "وزارة التربية اقترحت أن يبدأ العام الدراسي يوم 21 من الشهر الجاري، وبواقع يومين في الأسبوع لكل مرحلة، إلّا أن خلية الأزمة حددت 29 تشرين الثاني موعداً لبدء العام الدراسي، وبواقع يوم واحد أسبوعياً لكل مرحلة".

وأضاف فاروق أن "وظيفة وزارة التربية هي وضع الآليات لبدء العام الدراسي في المدارس الحكومية والأهلية"، مشيراً إلى أن "برنامج الدوام في المدارس الذي وضعته الوزارة يرتبط بطبيعة الدوام في كل مدرسة، سواء في المدارس ذات الدوام الأحادي أو المدارس ذات الدوام المزدوج، وكذلك المدارس ذات الدوام الثلاثي، وتكييف المناهج مع الوضع الحالي مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة".

وأوضح أن "من يعترض على موعد الدوام أو يطالب بالتريث فعليه أن يوجه ذلك إلى خلية الأزمة، وليس وزارة التربية، لأنها غير معنية بتحديد الموعد، وإنما بوضع الآليات لبدء العام الدراسي".

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